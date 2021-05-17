Дублин, , 19:58 — REGNUM У ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора родился третий ребёнок. Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram-аккаунте 17 мая.

https://www.instagram.com/p/CO-fegXpgMR/

«Клан Макгрегора теперь является семьей из 5 человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и Мамочка Чудо-женщина молодцы!» — написал боец. Сыну уже дали имя — Риан.

ИА REGNUM напоминает, что Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе, он состоит в отношениях с Ди Девлин с 2008 года. У пары помимо новорождённого Риана есть ещё двое детей — сын Конор и дочь Кройя.

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