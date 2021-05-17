Рим, , 19:45 — REGNUM Стоимость потребительской корзины в Италии, по данным за апрель 2021 года, в годовом исчислении снизилась на 0,7%, сообщили в национальной службе статистики Istat в понедельник, 17 мая.

В последний раз столь заметное снижение фиксировалось в 1997 году. В потребительскую корзину в Италии, помимо продуктов питания, включают также товары по уходу за телом и домом.

При этом в целом цены в апреле 2021 года выросли: в сравнении с мартом 2021 года — на 0,4%, за год — на 1,1%.