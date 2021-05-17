Москва, , 19:45 — REGNUM 30-летний центральный защитник немецкого футбольного клуба «Байер-04» и национальной сборной Австрии Александар Драгович отказал московскому «Динамо» в подписании контракта. Текущее соглашение Драговича с «Байером» истекает 30 июня 2021 года. Об этом 17 мая сообщило издание Sky Sports.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Александар Драгович принял участие в 17-ти матчах, в которых отметился одним забитым мячом. В рамках Лиги Европы на счету австрийца один гол в восьми играх.

На позиции центрального защитника в московском «Динамо» могут сыграть лишь Иван Ордец, Роман Евгеньев и Александр Кутицкий. При этом Кутицкий сыграл лишь в одном матче в прошедшем сезоне РПЛ.