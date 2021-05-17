Вашингтон, , 20:04 — REGNUM США третий раз блокировали принятие Совбезом ООН заявления о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает 17 мая The Times if Israel со ссылкой на источники во всемирной организации.

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Новый проект заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, где обе стороны подвергаются критике, подготовили Норвегия, Тунис и Китай. Он был поддержан 14 из 15 членов Совета. Для принятия документа требуется единогласное одобрение. Источники утверждают, что именно США выступили против и заявили, что им нужно больше времени для реализации собственных дипломатических усилий.

Напомним, закрытые заседания СБ ООН прошли 10 и 12 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решениеодобрить расширение военной кампании Израиля в секторе Газа приняла израильская министерская комиссия по вопросам безопасности