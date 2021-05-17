Сеута, Испания, , 19:16 — REGNUM Несколько сотен эмигрантов из Марокко 17 мая были задержаны полицией испанского эксклава Сеута при попытке пересечения границы. Об этом сообщает Le Figaro.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

Данная группа состояла в основном из молодых мужчин, женщин и детей. «Прилив был низким, и в некоторых местах можно было практически идти пешком», — рассказал представитель префектуры эксклава.

Сеута находится на побережье Африки и имеет сухопутную границу с Марокко, которая преграждена несколькими слоями стен. Мигранты, задержанные после незаконного пересечения границы с Сеутой в апреле этого года, были депортированы обратно в Марокко.

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