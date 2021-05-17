Сеута, Испания, 17 мая 2021, 19:16 — REGNUM Несколько сотен эмигрантов из Марокко 17 мая были задержаны полицией испанского эксклава Сеута при попытке пересечения границы. Об этом сообщает Le Figaro.
Данная группа состояла в основном из молодых мужчин, женщин и детей. «Прилив был низким, и в некоторых местах можно было практически идти пешком», — рассказал представитель префектуры эксклава.
Сеута находится на побережье Африки и имеет сухопутную границу с Марокко, которая преграждена несколькими слоями стен. Мигранты, задержанные после незаконного пересечения границы с Сеутой в апреле этого года, были депортированы обратно в Марокко.
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