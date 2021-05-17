Стокгольм, , 20:11 — REGNUM В настоящее время крупнейшая радиостанция Sveriges Radio транслирует передачи о вещах, которые изменили мир. Например, игла и лампочка. Однако если через десять лет будет выпущена подобная программа, мобильный телефон определенно станет одной из таких вещей. А точнее смартфон. Об этом 16 мая в своей авторской статье сообщила журналистка шведской газеты Aftonbladet Лена Меллин.

Зависимость Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я никогда не забуду, как впервые стояла на кухне в коттедже, расположенном в стокгольмских шхерах, и смотрела прямую трансляцию BBC. Это было потрясающе, будущее было там.

Но смартфон также представляет и угрозу безопасности. В мире нет ни одного консультанта по личным финансам, который не предостерег бы вас от складывания всех яиц в одну корзину. Они постоянно говорят, что риски необходимо распределять. Правильно.

Но в свой смартфон мы с радостью вкладываем значительную часть своей жизни. Удостоверение личности, банковская карта, подписка на газеты, киноуслуги, библиотеки, аудиокниги, банковские счета, способы оплаты, сигнализация на дом. Практически нет ограничений на то, что мы совершенно невообразимым образом можем подключить к смартфону.

Я вспомнила об этом, или, скорее, обратила на это внимание, когда я получила дружеское электронное письмо от общественного транспорта здесь, в Стокгольме. Они объявили, что теперь можно закачать свою ежемесячную карту на проезд в мобильник, а не пользоваться пластиковой картой.

Сначала я посчитала, что это отличная идея. Но немного подумав, я пришла к выводу, что это очень плохая идея.

Мы уже знаем, как сложно сменить мобильник. Особенно если делаем это регулярно. На приведение в порядок содержимого телефона может уйти много дней.

Многие из нас также переживают болезненный опыт, когда наш мобильный телефон украли. В наши дни мы тогда практически полностью отключены от внешнего мира. Почти ничего не можем сделать.

И каждый раз, когда вы добавляете новую функцию в смартфон, ситуация усугубляется. Нет идентификатора банка, счета не оплачиваются. Нет телефона, как позвонить домой? Нет мобильного, нет проездного на автобус. Нет телефона, нет и банковской карты, если вы, конечно, тоже пользовались этой функцией.

Кто-то вообще об этом предупреждает? Может быть, кто-то и предупреждает, но в таком случае я об этом ничего не слышала. Кто-то заявил, что это угроза безопасности? Наверное, какой-то ботан, который и тени своей боится. Мы живем в новом прекрасном мире, где вся наша жизнь сосредоточена в телефоне», — написала Меллин.