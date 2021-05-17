Токио, , 18:46 — REGNUM Экшен-игра Samurai Showdown выйдет в сервисе Steam 14 июня 2021 года. Об этом 17 мая сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/SNKPofficial/status/1394110420894507008

Ранее на PC игра была доступна только в сервисе Epic Games Store. Сообщается также, что одновременно с релизом в Steam в Samurai Showdown добавят нового персонажа по имени Широ Токисада Амакуса.

Напомним, что Samurai Showdown — это серия игр в жанре файтинга, разработанная компанией SNK. События всех проектов франшизы разворачиваются в Древней Японии.

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