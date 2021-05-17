Челябинск, , 18:20 — REGNUM Об участии сотрудников ОМОН города Златоуста (Челябинская область) в противопожарных рейдах сообщили 17 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Златоустовские бойцы выходят в рейды по соблюдению специального режима совместно с сотрудниками полиции, лесхоза и других ведомств и муниципальных служб. В основном проводится инспектирование территории поблизости от озёр.

В лесном массиве обстановка на берегу озера отслеживается с катеров. Участниками рейдов проводятся и профилактические мероприятия — беседы с местными жителями, которым рассказывают о правилах соблюдения противопожарной безопасности.

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