Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге за апрель 2021 года в 365 дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 409 человек, погибли семь человек. Об этом 17 мая сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

По сравнению с апрелем 2020 года, когда в городе был введет локдаун, количество аварий и пострадавших значительно возросло, а погибших — уменьшилось.

«В прошлом году в апреле произошло 235 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых погибло 13 человек и было ранено 269 человек», — уточнили в ведомстве.

Подавляющее большинство таких аварий — более 80% — произошли из-за нарушений водителями правил дорожного движения, отмечают в городском комитете по информатизации и связи.

«Только в апреле комплексы фотовидеофиксации зафиксировали почти 400 тысяч нарушений правил дорожного движения, а с начала этого года — уже более одного миллиона», — указали в ведомстве.

В Петербурге в этом году реализуется масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. В рамках проекта по всему городу более чем вдвое увеличится количество комплексов фотовидеофиксации, которые смогут фиксировать не только превышение скорости, но и встречное движение, поворот и разворот в неположенном месте, пересечение сплошных линий, нарушения на пешеходном переходе и многое другое.