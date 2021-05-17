Екатеринбург, 17 мая 2021, 17:36 — REGNUM Движение автотранспорта по федеральной трассе «Екатеринбург-Тюмень» частично перекрыто из-за лесного пожара, сообщает 17 мая региональное управление ГИБДД по Свердловской области.
Движение закрыто на участке с 123-го по 143-й км. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на этих участках и перенаправляют весь транспорт через город Камышлов.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными в этих районах, неукоснительно соблюдать скоростной режим и выполнять требования инспекторов ГИБДД, следуя по указанным объездным путям.
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