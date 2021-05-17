Оренбург, 17 мая, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области при проведении выпускных в детских садах и школах, а также торжеств, посвященных последнему звонку сняли ограничение, действовавшее ранее из-за распространении коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал «Пул56».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

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На утренниках в детских садах, на выпускных и линейках в честь последнего звонка разрешено присутствие родителей. Ранее присутствие законных представителей запрещалось. Указ о снятии запрета подписал губернатор Денис Паслер.

По-прежнему запрет наложен на работу ночных клубов, кальянных и продажу разливных напитков.

Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе идет на спад. Со стабилизацией эпидобстановки вносятся послабления в режим. Добавим, режим повышенной готовности в регионе был введен в апреле 2020 года.