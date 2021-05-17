Брянск, , 16:37 — REGNUM Двух сестёр четырёх и шести лет спасли из загоревшегося дома полицейские отдельного взвода ППС МО МВД «Стародубский» в Брянской области. Девочек госпитализировали в районную больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Младшие сержанты полиции Анна Селютина и Андрей Строголев обратили внимание на едкий запах во время пешего патрулирования улицы Калинина в Стародубе. Полицейские вызвали пожарных к многоквартирному дому. На подоконнике первого этажа сотрудники полиции увидели маленькую девочку. Аккуратно разбив окно, полицейские вынесли ребёнка на улицу. Девочка рассказала, что в квартире осталась её четырёхлетняя сестра. Вместе с одним из жильцов дома вторую девочку также вынесли из задымлённой квартиры. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали огонь, распространившийся по постельным принадлежностям, кроватям и мебели.

Причины возгорания устанавливаются. Дети находились дома одни, пока их мать была на работе, сёстры госпитализированы, поскольку успели надышаться продуктами горения. Младшим сержантам полиции за умелые и активные действия начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов вручил почётные грамоты. Ценный подарок от УМВД получил также очевидец, помогавший в спасении второй девочки.