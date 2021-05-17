Нижний Новгород, 17 мая, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода обсуждают в соцсетях последствия урагана, накрывшего Нижегородскую область 15 мая 2021 года. Фотографии своих машин под поваленными деревьями перемежаются жалобами на побитую градом рассаду в огородах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

Погода в середине мая в Нижегородской области преподносит сюрпризы. С 13 по 17 мая область накрыла аномальная жара — максимальная температура воздуха в эти дни составила +23… +25°С. Это выше климатической нормы более чем на 10 °C. А 15 мая на область обрушился ураган. По данным регионального управления МЧС, из-за сильного ветра в 462 населенных пунктах произошли аварийные отключения электричества.

Ведомство рекомендовало нижегородцам «соблюдать особую осторожность во время прогулок на улице, а автомобилистам не оставлять свои машины вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций».

Пользователи социальных сетей отнеслись с юмором к предупреждению МЧС, тем более что не все получили уведомление о надвигающемся урагане — некоторых он застал врасплох.

«Народная примета: если прошёл ураган, значит, скоро ждите сообщение от МЧС», — написал пользователь Владимир Мунаев.

«Мне смс минуту назад пришла! Когда по соседству уже деревья с корнями вырваны и населенный пункт без света больше часа торчит», — согласилась с ним Valeria Petrova.

Жители области выкладывают фотографии и делятся видео, на которых видны последствия разгулявшейся стихии — вырванные с корнем или поломанные деревья, сорванные крыши или уничтоженные легкие строения. Подписи к постам короткие — указывается место и последствия урагана: «В Дзержинске ветром сорвало крышу», «На Мостоотряде сейчас так — куча-мала из деревьев и машин», «Богородск тоже накрыло знатно!».

"Сокольский район очень пострадал. Деревья как под косу, крыш посносило множество, даже с ФОКа часть крыши слетела. Ужасно», — рассказала Екатерина Скрозникова.

«Балахна вся в оборванных проводах, лежат деревья на дорогах и большинство города сидит без электричества», — рассказал пользователь Aleksandr Alekcandrov.

«Автозавод без дождя, без града, порывы ветра сильные были, кое-где деревья повалило», — написала Екатерина Долинина.

По утверждению некоторых пользователей, сильный ветер сорвал баржу с якоря в одном из грузовых портов области.

«Представляю, выходит Джек Воробей из таверны, а его Чёрную Жемчужину сдул нижегородский ветер», — пошутил Алексей Шурашов.

В нескольких районах выпал град. Нижегородцы бросились сравнивать размеры градин.

«Деревня Турково. Сегодня град был крупный, с орех», — поделилась Диана Кислякова.

«Это ещё маленький град. На улице Чкалова живём. Думали окна выбьет», — написала пользователь Ольга Ольгова.

Часть пользователей поделились в сети своими впечатлениями.

«Мы чуть не умерли от страха. Тоже поваленные деревья и прочие последствия», — рассказала Ольга Спешилова.

«Автозавод. Я думала, лоджии лишусь, выгибалась наружу очень сильно», — написала Ирина Егорова.

Некоторые из пользователей пытаются анализировать последствия и дают рекомендации, как минимизировать ущерб в будущем.

«О чем это говорит? Ветер поработал вместо коммунальных служб! В городе много аварийных деревьев, которые коммунальные службы по логике должны убирать до того, как они сами упадут. А тем более от ветра. Так ведь и беда может случиться. Здоровые деревья и столбы выстояли!» — считает Светлана Сергиевская.

«Просто администрации города давно пора заняться декоративным спилом деревьев. Тогда не будет таких печальных историй. Но если им некогда, этим могу заняться я, только пускай профинансируют. За всем требуется уход», — написала Елена Егорочкина.