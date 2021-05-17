Ашхабад, , 15:56 — REGNUM Туркмения планирует купать вертолеты Казанского вертолетного завода для медицинских учреждений республики, сообщает 17 мая агентство Orient.

Развитие сотрудничества в транспортной сфере обсудили президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и глава Татарии Рустам Минниханов.

Отмечается, что российские вертолеты поступят в международный ожоговый центр в Ашхабаде и другие медицинские учреждения. Развитие сотрудничества в этом направлении открывает возможности для создания в республике центра технического обслуживания вертолетов.

Кроме того, стороны обсудили подготовку туркменских специалистов по обслуживанию вертолетов, а также развитие сотрудничества в сфере судостроения.