Москва, 18 мая, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, комитет Госдумы по международным делам обсудит законопроект о денонсации Договора по открытому небу, сообщает ИА REGNUM. Документ внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Ожидается, что комитет Госдумы поддержит денонсацию и предложит нижней палате парламента принять решение на заседании 19 мая.

Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН), участниками которого являются более тридцати стран, был разработан при активном участии Российской Федерации и является важной мерой в области укрепления межгосударственного доверия и международной безопасности.

Россия выходит из Договора по открытому небу, так как США смогут получить информацию о России через союзников по НАТО, тогда как Москва не сможет получить информацию от США, напомнил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.