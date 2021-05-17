Нур-Султан, 17 мая 2021, 15:37 — REGNUM Всем транспортным средствам в Казахстане разрешат двигаться по полосе, отведенной для общественного транспорта. Это следует из поправок в правила дорожного движения, опубликованных на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».
Поправки подготовил комитет административной полиции МВД Казахстана. В будние дни по специальной полосе нельзя будет ездить в часы пик:
Согласно действующим правилам дорожного движения, выделенной полосой в Казахстане может пользоваться только общественный транспорт.