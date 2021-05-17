Нур-Султан, , 15:37 — REGNUM Всем транспортным средствам в Казахстане разрешат двигаться по полосе, отведенной для общественного транспорта. Это следует из поправок в правила дорожного движения, опубликованных на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Поправки подготовил комитет административной полиции МВД Казахстана. В будние дни по специальной полосе нельзя будет ездить в часы пик: 7:30—9:30 и 17:00—20:00 . В остальное время и выходные дни ограничений не будет. Обсуждение проекта продлится до 31 мая.

Согласно действующим правилам дорожного движения, выделенной полосой в Казахстане может пользоваться только общественный транспорт.