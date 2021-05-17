Вашингтон, 17 мая, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Соединенные Штаты призывают движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа прекратить ракетные обстрелы Израиля, заявил 17 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Последствие обстрела ракетами ХАМАС

«Мы призываем ХАМАС и другие группировки в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы», — сказал Блинкен, добавив, что «Израиль имеет право защищать себя».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не выказывает желания усилить давление на Израиль для немедленного прекращения боевых действий с движением ХАМАС.