История вопроса

ости, статьи, комментарии и интервью, посвященные теме взаимоотношений между Казахстаном и его южной “соседкой” - Киргизией.



В этой паре Киргизия выступает как более слабый партнер. Порой официальная Астана демонстрирует превосходство в отношении соседней страны. Казахстан сильнее Киргизии практически по всем показателям, в том числе по экономической и военной мощи.



Пограничный вопрос урегулирован. Однако в последние годы между странами участились случаи введения частичной или полной блокады в отношении киргизских автоперевозчиков.



Киргизия довольно сильно зависит от Казахстана - через него в страну поступают ГСМ, муках, растительное масло. Основные пути экспорта киргизской продукции проходят через Казахстан.



В свою очередь Казахстан зависит от поставок воды из Киргизии. Нередки случаи, когда в ответ на давление Астаны, Бишкек угрожает перекрыть поставки воды казахским фермерам.