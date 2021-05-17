Бишкек, 17 мая 2021, 15:22 — REGNUM Посол Казахстана Рапиль Жошыбаев вручил верительные грамоты президенту Киргизии Садыру Жапарову, сообщили 17 мая в пресс-службе казахстанского министерства иностранных дел.
По итогам церемонии вручения верительных грамот стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Жошыбаев отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжил курс Нурсултана Назарбаева на укрепление отношений с Киргизией.
Собеседники также обсудили перспективы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны высоко оценили уровень политического диалога.
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