Москва, 17 мая, 2021, 15:00 — ИА Регнум. У мошенников, пытающихся похитить средства с банковской карты, появятся новые возможности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Он прокомментировал планы сразу трёх российских банков запустить в 2022 году сервис, позволяющий снимать средства с чужой карты через сгенерированный QR-код.

По мнению эксперта, новинка имеет позитивные последствия в виде удобства и упрощения процедуры, а также технического расширения функционала банкоматов.

«В то же время, существуют определенные риски. К ним относится прежде всего риск совершения мошеннических действий. Теперь не нужно будет обладать «физически» картой банка и знать ее пин-код, а достаточно будет перехватить QR-код на снятие наличных при его пересылке. Также мошенник может подобрать QR-код методом «тыка». Кроме того, не исключаются и ситуации, когда мошенником окажется банковский служащий, который сгенерирует код и передаст его третьим лицам непосредственно для снятия денег», — сказал он.

По мнению эксперта, прежде чем распространять нововведение, необходимо повысить уровень безопасности подобных операций.

«Во-первых, можно снизить срок жизни кода, ограничив его, к примеру, одним часом после получения. Во-вторых, необходимо установить максимальные суммы денежных средств, которые можно снимать таким способом, к примеру — 10 тысяч рублей. Однако и эти меры не могут полностью исключить риски мошеннических действий с подбором или перехватом кодов», — считает Шабанов.