Кишинёв, , 14:54 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду посетит Германию с двухдневным официальным визитом. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

Сообщается, что визит молдавского президента начнётся 19 мая. В этот день запланирована её встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Кроме того, запланированы встречи Санду с членами правительства Германии и депутатами Бундестага.

«В Берлине Майя Санду намерена обсудить улучшение двусторонних отношений между Германией и Молдовой, политическую ситуацию и безопасность в стране и регионе, поддержку в борьбе с пандемией, экономическое сотрудничество и улучшение положения молдавской диаспоры в Германии», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле глава администрации президента Молдавии Андрей Спыну признал, что ряд его внештатных сотрудников получают деньги из Фонда Конрада Аденауэра, близкого к партии «Христианско-демократический союз Германии». По этому поводу член Партии социалистов Молдавии Николай Паскару направил в генпрокуратуру республики запрос с просьбой проверить, не несёт ли это угрозы национальной безопасности.

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