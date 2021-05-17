Сеул, , 14:52 — REGNUM По состоянию на конец 2020 года в Южной Корее было зарегистрировано 2,32 млн собак. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Согласно опубликованным данным, за год в системе учёта и регистрации домашних животных зарегистрировано 235 637 собак, что на 11% больше, чем годом ранее.

Согласно результатам опроса, проведённого министерством в апреле текущего года, примерно 6,38 млн домохозяйств в стране держат домашних питомцев, что на 8% больше, чем в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году новый дом в Южной Корее нашли более 130,4 тыс. животных из приюта, что на 3,9% больше, чем в 2019 году.

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