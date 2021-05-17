Джакарта, , 14:34 — REGNUM Правительство Индонезии решило продлить ограничения по коронавирусу с 18 по 31 мая 2021 года, сообщает Antara.

Власти Индонезии продлевают ограничения по коронавирусу в восьмой раз.

Правительство Индонезии также сообщило о четырех провинциях, а именно в Малуку, Западном Сулавеси, Северном Малуку и Горонтоло.

По данным оперативной группы по COVID-19, во время праздника Лебаран 12−15 мая мобильность сообщества на туристических объектах увеличилась на 38%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии подтвердило, что в провинции Восточная Ява выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351.

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