Рим, , 14:23 — REGNUM Официальная премьера спецверсии Lamborghini Sian состоится 18 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителей.

Новинка посвящена дебюту модели Countach, который прошёл 50 лет назад на Женевском автосалоне. В день премьеры нового автомобиля представители итальянской компании проведут пресс-конференцию под названием «Видение будущего Automobili Lamborghini». На ней будут раскрыты планы марки на ближайшие годы.

Ожидается, что лимитированное авто получит уникальную цветовую гамму окраски кузова.

По предварительной информации, автомобиль будет комплектоваться 6,5-литровым атмосферным мотором V12, который агрегатируется с 48-вольтовым электромотором. Совокупная производительность этого силового агрегата равна 807 «лошадей».

Ранее компания Lamborghini представила на автомобильной выставке в КНР 830-сильную модель Essenza SCV12. Тираж этой модели равен 40 экземплярам. Лимитированная версия создавалась в соответствии со стандартами безопасности FIA для концепт-каров.

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