Мясниковский район, Ростовская область, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области считанные дни остались до частичного запуска Мясниковского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба регионального оператора по вывозу мусора.

«Полигон полностью готов к эксплуатации, он внесён в государственный реестр объектов размещения отходов. Следующими этапами здесь возведут современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс и площадку биокомпостирования», — сообщила руководитель компании «Чистый город» Элла Кузьмина.

ИА REGNUM сообщало, что к возведению межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Мясниковском районе строители приступили в июле 2020 года. В настоящее время в объект вложено более 700 млн рублей. Общий объём инвестиций составит порядка 3,5 млрд рублей.

Напомним, что первый в Ростовской области межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс заработал в Волгодонском районе. На завод поступают отходы из Волгодонска и девяти близлежащих районов.

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