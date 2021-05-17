Симферополь, , 13:19 — REGNUM Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов начал подготовку к олимпийскому сезону. Об этом 17 мая сообщил тренер Юрий Бородавко.

Большунов тренируется в группе Бородавко, которая начала централизованную подготовку к олимпийскому сезону на сборе в Крыму.

Помимо Большунова, в группе Бородавко будут готовиться к сезону Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Анна Грухвина, Анастасия Кулешова, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

«Сейчас у нас проходит первая тренировка — на велосипеде. Погода в Крыму комфортная», — цитирует Бородавко ТАСС.

По словам тренера, первый сбор носит втягивающий характер. На нём упор будет сделан на велотренировки и кроссы.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.