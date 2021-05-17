Москва, 17 мая, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Российские вузы смогут получить гранты в рамках программы поддержки вузов «Приоритет-2030». Об этом 17 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

Глава правительства отметил, что программа станет крупнейшей в истории.

«Не менее ста российских вузов получат гранты от 100 млн рублей. Претендовать на них смогут университеты из всех регионов страны», — сказал Мишустин.

Он уверен, что «университеты должны давать престижное и востребованное образование, развивать научную базу для того, чтобы молодые учёные могли реализовать свои идеи».

Глава правительства заявил о необходимости работы сильной сети региональных вузов, готовящих специалистов высочайшего уровня.