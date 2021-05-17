Хельсинки, , 12:22 — REGNUM Бывший чиновник из Финляндии Ханну Лаурикайнен наладил бизнес по аренде советских автомобилей производства Волжского автозавода. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

В автопарке компании имеются две «Нивы» и шесть заднеприводных «Жигулей» разных годов выпуска.

Советские машины Лаурикайнен покупал, изучая объявления о продаже в газетах Литвы, Латвии и Эстонии. Позже он открыл фирму Siperian Hummeri Oy, которая переводится, как «Сибирский лобстер» или «Сибирский Хаммер».

Лаурикайнен отметил, что желающих арендовать советские автомобили с каждым днём становится всё больше. Клиенты выбирают эти машины, считая их весьма интересными и надежными.

Напомним, по итогам первого квартала 2021 года самыми популярными машинами у корпоративных клиентов в России стали три модели отечественной марки Lada — Largus, Niva и Granta.

Читайте также: АвтоВАЗ оснастил Lada Granta новым 90-сильным двигателем