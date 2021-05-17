Москва, 17 мая, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В России будут разработаны новые требования по обеспечению безопасности в школах. Об этом 17 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Он заявил, что необходимы меры, которые позволят не допустить новых происшествий, подобных произошедшему 11 мая в Казани.

«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха, — сказал Мишустин. — По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация».

Глава правительства отметил, что новые требования «должны будут соблюдаться в полном объёме».

Он также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой продолжить контроль за оказанием помощи семьям погибших и пострадавших в Казани.