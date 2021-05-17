Киев, , 11:59 — REGNUM В МИД Украины призывают прекратить шум вокруг предоставления стране плана действий по членству (ПДЧ) НАТО на ближайшем саммите альянса, поскольку «союзники» не принимают никаких решений под внешним давлением.

Об этом 17 мая сообщает государственное информагентство «Укринформ» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка.

Дипломат констатировал, что поднявшаяся вокруг этого вопроса в последнее время шумиха фактически заставила альянс «заморозить» вопрос предоставления Украине ПДЧ.

«У союзников ничего нельзя «выжать» или «выплакать», все происходит только по правилам, процедурам и заслугам… НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии», — отметил Божок.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время власти Украины едва ли не ежедневно на разных уровнях говорят о необходимости получения ПДЧ НАТО на саммите альянса в июне. По словам президента Зеленского, план-минимум заключается в том, чтобы официально начать дискуссию по этому вопросу и составить «дорожную карту». Не обходится без резонансных заявлений — 12 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сказал, что Украина в рамках интеграции в альянс выполнила ряд тех задач, которые не смогли решить некоторые страны, сейчас являющиеся членами НАТО, «особенно те, которых принимали в последнее время». В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объявила, что в Киеве получили подтверждение вступления в НАТО.