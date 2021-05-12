Киев, , 16:43 — REGNUM Украина является лидером среди стран-претендентов на вступление в НАТО по выполнению задач, необходимых для вступления в альянс, заявил на конференции 12 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Более того, Хомчак считает, что Украина выполнила ряд тех задач, которые не смогли решить некоторые страны, сейчас являющиеся членами НАТО — «особенно те, которых принимали в последнее время». По его словам, такие выводы он сделал, общаясь с главнокомандующими стран-членов НАТО. Впрочем, продолжать эту тему представитель Киева не стал.

«Относительно выполнения задач для возможности вступления Украины в НАТО — мы, наверное, находимся на первом месте по выполнению задач. Главное — не меряться, кто сколько выполнил, главное — быть взаимосовместимыми и уметь планировать операции вместе», — заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в 2009 году членами НАТО стали Албания и Хорватия, в 2017 году — Черногория, в 2020 г. — Северная Македония. Отметим, что власти Украины рассчитывают на саммите НАТО в июне начать диалог о получении в ближайшем будущем плана действий по членству (ПДЧ). Бывший заместитель генерального секретаря НАТОАлександр Вершбоу выразил мнение, что в течение президентского срокаДжо БайденаУкраина сможет получить ПДЧ.