Киев, 17 мая, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В МИД Украины призывают прекратить шум вокруг предоставления стране плана действий по членству (ПДЧ) НАТО на ближайшем саммите альянса, поскольку «союзники» не принимают никаких решений под внешним давлением.

Gov.ua НАТО и Украина

Об этом 17 мая сообщает государственное информагентство «Укринформ» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка.

Дипломат констатировал, что поднявшаяся вокруг этого вопроса в последнее время шумиха фактически заставила альянс «заморозить» вопрос предоставления Украине ПДЧ.

«У союзников ничего нельзя «выжать» или «выплакать», все происходит только по правилам, процедурам и заслугам… НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии», — отметил Божок.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время власти Украины едва ли не ежедневно на разных уровнях говорят о необходимости получения ПДЧ НАТО на саммите альянса в июне. По словам президента Зеленского, план-минимум заключается в том, чтобы официально начать дискуссию по этому вопросу и составить «дорожную карту». Не обходится без резонансных заявлений — 12 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сказал, что Украина в рамках интеграции в альянс выполнила ряд тех задач, которые не смогли решить некоторые страны, сейчас являющиеся членами НАТО, «особенно те, которых принимали в последнее время». В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объявила, что в Киеве получили подтверждение вступления в НАТО.