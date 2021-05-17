Стокгольм, , 11:54 — REGNUM На правительство Швеции оказывается усиленное давление в связи с вопросом хранения отработанного ядерного топлива. Если центральные власти не примут решение в ближайшее время, существующие мощности хранилищ рискуют быть заполненными, и все атомные электростанции в стране будут вынуждены закрыться. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Сегодня в Швеции все отработанное ядерное топливо хранится на промежуточном хранилище в Оскарсхамне (лен Кальмар). Оттуда отходы направляются в окончательное место своего захоронения.

Однако промежуточное хранилище начинает заполняться, и, если правительство не примет оперативных мер, шведские ядерные реакторы могут закрыться уже через несколько лет. Сейчас правительство должно решить два вопроса: расширение мощностей промежуточного хранилища в Оскарсхамне и строительство нового полигона для окончательного захоронения ядерных отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министра Швеции призвали решить проблему ядерных отходов