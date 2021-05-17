Красноярск, , 11:25 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту оказания услуг перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Информация о ДТП появилась 17 мая. Сообщалось, что водитель маршрутного такси на выезде из Сосновоборска не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

Восьмерых пассажиров микроавтобуса и водителя грузовика доставили в медучреждение. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в ДТП погибла 35-летняя женщина.

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