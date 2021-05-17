Уфа, , 09:35 — REGNUM Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло утром 16 мая в Бурзянском районе. Автомобиль «Лада Ларгус» следовал по автодороге Кага — Новосубхангулово. На 1 км этой трассы автомобиль, под управлением 18-летнего мужчины, опрокинулся в кювет.

Отмечается, что в этом ДТП 35-летняя пассажирка получила не совместимые с жизнью травмы (женщина скончалась в больнице спустя два часа после дорожно-транспортного происшествия). Водитель и 29-летняя пассажирка получили травмы, они срочно были доставлены в медучреждение.

«Известно, что молодой человек не имел водительских прав. Химико-токсикологическое исследование покажет был ли молодой человек за рулём трезв», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии один человек скончался, еще один получил травмы в результате ДТП с грузовым автомобилем.