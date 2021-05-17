Баку, , 11:16 — REGNUM Обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации на азербайджано-армянской границе является необоснованным. Такое мнение 17 мая высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву», — говорится в сообщении.

Также указывается, что азербайджанский лидер проинформировал своего казахского коллегу о ситуации на азербайджано-армянской границе.

«В этой связи президент Азербайджана сказал, что ведется процесс уточнения границы (с Арменией — ред.), армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс. Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу — не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая азербайджанская армия в соответствии с утвержденным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым планом, начала военные учения.