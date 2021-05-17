Калуга, 17 мая, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Калужской области по количеству вакцинированных от COVID-19 лидирует Перемышльский район, где уже привито 32% жителей. В Тарусском районе — 25,4%, в Боровском — 24,4%. Есть и отстающие муниципалитеты. Среди них — Износковский район, где вакцинировано от COVID-19 всего 6,5% населения. Об этом 17 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения области Алана Цкаева.

Стопкоронавирус.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Губернатор Владислав Шапша на заседании областного правительства, анализируя промежуточные итоги вакцинации от COVID-19, назвал ситуацию с прививками в Износковском районе возмутительной. Говоря, о вакцинации, он сказал:

«По-моему, вы её вообще либо не делаете, либо просто саботируете и делаете все, чтобы люди остались без этой поддержки. Вы понимаете, что вы в Износках просто создаете условия, при которых подвергаете риску жизни своих жителей? Либо вводя их в заблуждение, либо не объясняя, либо не проводя соответствующую работу».

На сегодняшний день в Калужской области от COVID-19 вакцинированы 87 тыс.613 человек, или порядка 18%. Обоими компонентами вакцины привиты 68 тыс. 430 человек. В регионе планируют привить от новой коронавирусной инфекции свыше 487 тыс. человек.