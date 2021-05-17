Москва, , 11:00 — REGNUM Экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, которых обвиняют в коррупции, следует оставить под арестом. Об этом суд попросило следствие, сообщили 17 мая в Басманном суде Москвы.

«Следователи хотят продлить срок их пребывания в СИЗО до 20 августа», — сказали в суде ТАСС. Ходатайство суд рассмотрит 18 мая.

Кроме того, следствие просит оставить под арестом других фигурантов дела о крупной взятке. Это супруга ШпигеляЕвгения, директор компании «Фармация» Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей.

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