Сеул, 17 мая, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Около 30% домашних животных, найденных и помещённых в приюты для животных в Южной Корее в 2020 году, нашли новый дом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Кошка и собака

Согласно опубликованным данным, в 2020 году новый дом нашли более 130,4 тыс. животных из приюта, что на 3,9% меньше, чем год назад.

Известно, что 29,6% животных, попавших в приют в 2020 году, нашли новый дом, что на 3,2% больше, чем в 2019 году. Четверть найденных питомцев скончались, 20,8% — усыплены, около 11% — возвращены владельцам.

Отмечается, что 73,1% животных, нашедших новый дом, пришлось на собак, 25,7% — на кошек.

В 2020 года на территории Южной Кореи располагалось 280 приютов для животных.