Ташкент, 17 мая, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов на брифинге.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Очередное заседание ВЕЭС состоится в мае в Нур-Султане. В рамках совета пройдет также Евразийский деловой форум.

Напомним, в апреле 2021 года в рамках заседания Евразийского межправительственного совета подписан меморандум о взаимодействии между Узбекистаном и Евразийской экономической комиссией.