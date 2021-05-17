Волгоград, , 10:38 — REGNUM Основной объём работ по восстановлению просадки асфальтового покрытия у здания областной администрации завершили бригады Концессий теплоснабжения в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Рабочие вычистили тепловой канал, восстановили кирпичную кладку камеры, смонтировали новые балки и железобетонные плиты перекрытия. Подрядчик в ближайшее время приступит к восстановлению проезжей части. На время работы спецтехники на участке дороги, где образовался провал, приостановлено движение автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, провал асфальта между зданиями обладминистрации и детской музыкальной школы №1 образовался утром 13 мая. В Концессиях теплоснабжения причиной просадки грунта назвали выход из строя несущих металлических балок, установленных более 40 лет назад. Инженерные сети при этом работали исправно и не были повреждены.