Москва, 17 мая 2021, 10:29 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 27-го на 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 17 мая опубликована на сайте организации.
Карацев обошёл в списке лучших теннисистов другого российского игрока — Карена Хачанова, который опустился с 24-го на 26-е место.
Даниил Медведев остался на второй позиции в рейтинге, Андрей Рублёв — на седьмой.
Рейтинг ATP от 17 мая:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;
- Даниил Медведев (Россия) — 9 793;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;
- Доминик Тим (Австрия) — 8 445;
- Стефанос Циципас (Греция) — 7 430;
- Александр Зверев (Германия) — 7 115;
- Андрей Рублёв (Россия) — 6 090;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;
- Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;
- Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465.