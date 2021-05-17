Москва, 17 мая 2021, 10:29 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 27-го на 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 17 мая опубликована на сайте организации.

Карацев обошёл в списке лучших теннисистов другого российского игрока — Карена Хачанова, который опустился с 24-го на 26-е место.

Даниил Медведев остался на второй позиции в рейтинге, Андрей Рублёв — на седьмой.

Рейтинг ATP от 17 мая:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка;
  2. Даниил Медведев (Россия) — 9 793;
  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630;
  4. Доминик Тим (Австрия) — 8 445;
  5. Стефанос Циципас (Греция) — 7 430;
  6. Александр Зверев (Германия) — 7 115;
  7. Андрей Рублёв (Россия) — 6 090;
  8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605;
  9. Маттео Берреттини (Италия) — 3 958;
  10. Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465.