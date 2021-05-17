Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM Пожарные одолели крупное возгорание в селе Логиново (Белоярский ГО, Свердловская область), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

С пожаром справились ровно через три часа после того, как спасатели получили сообщение о нём. В 08:28 по местному времени в МЧС поступила информация о возгорании, к 09:42 огонь удалось локализовать, к к 11:28 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 1000 кв. м.

«Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — добавили в главке.

С пожаром боролись 18 человек и восемь единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе горели надворные постройки. Никто не пострадал. Из двух близлежащих домов были эвакуированы 14 человек.

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