Москва, , 10:15 — REGNUM 26-летний участник любительского баскетбольного турнира Иван Паршаков потерял сознание во время игры и позже скончался, сообщает 17 мая портал «Чемпионат».

Происшествие случилось в конце поединка МЛБЛ-Москва «Метеор» — «Профит-Баскет-3». Уточняется, что защитник «Профита» Паршаков потерял сознание во время штрафных бросков, которые исполняла команда соперника. Скорая помощь доставила игрока в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Молодой мужчина переехал из Соликамска в Москву, где выступал за «Глорию» и МБА-ДЮБЛ, а также строил юридическую карьеру.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший защитник и капитан китайской национальной футбольной сборной Чжан Эньхуа умер на 49-м году жизни.

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