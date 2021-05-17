Сантьяго, , 09:25 — REGNUM По итогам выборов, которые прошли в Чили, правящая в стране коалиция «Вперёд, Чили!» потерпела тяжёлое поражение. Согласно предварительным подсчётам, она получила может получить только 39 мест из 155 в Учредительном собрании вместо необходимых не менее 52. Об этом сообщает 17 мая сообщает газета El País.

Согласно данным избирательной службы Чили, за кандидатов «Вперёд, Чили!» проголосовали 20,88% избирателей. Таким образом коалиция не получит достаточно мест в Учредительном собрании, чтобы иметь возможность самостоятельно заблокировать принятие новых статей конституции во время её разработки.

Крупнейшие левые и левоцентристские партии, которые были представлены на этих выборах в составе двух коалиций, в сумме заручились поддержкой 33,22% избирателей. Остальные голоса достались небольшим партиям и независимым кандидатам.

«На этих выборах граждане нам послали ясный и мощный сигнал — как правительству, так и всем традиционным политическим силам. Мы не отвечаем полностью нуждам и чаяниям граждан», — заявил после окончания выборов президент Чили Себастьян Пиньера.

На данный момент подсчитано уже более 96% голосов.