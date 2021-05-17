Таллин, 17 мая, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На территории Эстонии в период с 17 мая по 5 июня состоятся ежегодные учения «Военный шторм» с участием около 7 тыс. военных из ряда стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 17 мая сообщает пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Солдаты Эстонии

«Учения «Весенний шторм» пройдут в северном и центральном регионах Эстонии с 17 мая по 5 июня. В них примут участие почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что основные мероприятия данных военных учений будут проходить на Центральном полигоне эстонских сил обороны.

Отметим, учения «Военный шторм» являются самыми крупными ежегодными учениями сил обороны Эстонии, которые проводятся с целью боевой подготовки различных подразделений армии республики и их взаимодействия с союзниками по НАТО.