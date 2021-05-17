Магадан, , 08:12 — REGNUM В Магадане в бухте Нагаева 17 мая началась утилизация затонувших и брошенных судов — первые четыре теплохода уже распиливают. Кроме того, продолжается инвентаризация — специалисты составляют подробную карту местонахождения затонувших судов.

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В бухте рядом с городом насчитывают три десятка затонувших судов, и некоторые из них представляют экологическую угрозу, а остальные мешают судоходству.

О проблеме расчистки береговой зоны и акватории Охотского моря от затонувших судов под Магаданом начали говорить три года назад. Тогда в бухте Нагаева обнаружили нефтяное пятно, источник которого был неизвестен. Разбираясь, выяснили, что в этих местах в 2000-х годах затонул траулер «Профессор Моисеев», и топливо, вероятно, потекло именно из него. Экологи забили тревогу. Власти заявили о необходимости полностью расчистить дно в этих местах.

Сейчас под распилом четыре краболова, арестованные пограничниками. Браконьерскими судами под флагами Южной Кореи, Камбоджи и Мали решили заняться в первую очередь, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай 26 августа 2020 года обсудили вопросы очистки акватории бухты Нагаева от затонувших судов, ремонта причалов Рыбного терминала морского порта.