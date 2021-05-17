Якутск, , 07:56 — REGNUM В Якутске с 15 мая объявлен режим повышенной готовности в связи с прохождением ледохода и возможными затоплениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Распоряжение подписал глава города Евгений Григорьев.

Все службы готовы к оперативному реагированию.

«Руководителям служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и спасателям рекомендовано организовать усиление сил и средств постоянной готовности предприятий и организаций, входящих в состав служб, и обеспечить готовность к действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — пояснили в мэрии.

Ледоход на реке Лена на 17 мая находился в 280 км от Якутска. В границах городского округа наблюдаются локальные подвижки льда при устойчивом подъеме уровней воды. Нижняя кромка ледохода — в районе Покровска. Общая протяженность ледохода — 800 км. Наблюдается средний ледоход, разводья и подвижки льда. Уровень воды поднимается — 630 см при критическом уровне 970 см.

«В сложившейся обстановке информируем, что выезд на островные территории, заниженные места в пойме реки Лена может быть опасен для жизни и здоровья», — предупредили в управлении ГО и ЧС по Якутску.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в результате прохождения паводковых вод населению рекомендуют быть готовому к эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за паводка ввели режим повышенной готовности — существенно на уровень воды в реках области повлияли сильные дожди.