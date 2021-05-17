Кемерово, 17 мая, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области в период пандемии число занятых сократилось на 28 тысяч человек, а в пиковые моменты показатель безработицы превысил 80 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакансий нет

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

"В настоящее время без работы находятся почти 23 тысячи кузбассовцев, при этом в банке вакансий региона — около 35 тысяч предложений, — уточнил он. — Только с начала 2021 года благодаря службам занятости работу нашли более 17 тысяч кузбассовцев. Одна из основных задач, поставленных и президентом России Владимиром Путиным, и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым — восстановление количества занятых до уровня начала 2020 года, до пандемии».

По словам Ващенко, в регионе активно создаются новые рабочие места, чему способствует работа территорий социально-экономического развития, поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе на уровне региона. Например, для работодателей, которые трудоустраивают людей через службу занятости, предусмотрены субсидии.