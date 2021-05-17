Чэнду, Китай, , 04:18 — REGNUM Шесть человек погибли и еще 28 получили ранения после того, как тяжелый грузовик столкнулся с легковым автомобилем и автобусом в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает агентство Синьхуа.

Дорожная полиция департамента общественной безопасности провинции сообщила, что авария произошла около 16:40 по Пекину 14 мая на национальном шоссе в городе Наньчун.

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автобусом, перевозившим 35 человек. Пострадавшие, в том числе четверо в тяжелом состоянии, были отправлены в местные больницы.

В настоящее время движение по шоссе возобновилось, и расследование причин аварии все еще продолжается.