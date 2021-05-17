Нижний Новгород, 17 мая, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Арбитраж Нижегородской области вернул кредитору банкротный иск, адресованный ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — базовому предприятию боеприпасной отрасли РФ. Судья заявил, что предприятие имеет все признаки казённого, а значит в отношении него «не может быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)», передаёт ИА REGNUM.

А.В. Сиденко ИА Красная Весна Патроны

Иск к заводу, который в России единственный производит октоген и гексоген, был подан 4 мая 2021 года, но судья Миронов не принял его к производству, вернув заявителю — ООО «Тепловозремсервис» из Алтайского края. Истец обосновывал обращение в суд наличием долга в размере более 1 млн рублей. Банкротным претензиям предшествовали два финансовых спора с другим производителем боеприпасов — «Бийским олеумным заводом», который приказом президента РФ Владимира Путина будет присоединён к нижегородскому предприятию.

Судья Миронов, разбирая иск, отметил, что завод имени Я. М. Свердлова «обладает всеми признаками казённого предприятия: создано по решению правительства Российской Федерации, действует на основании устава, не наделено правом собственности на закрепленное за ним собственником имущество, которое находится в государственной собственности, является унитарной коммерческой организацией», потому в отношении него не может быть возбуждено банкротное дело. Такие нормы в отношении госпредприятий данной организационно-правовой формы прописаны в действующем законодательстве.